Cela fait très longtemps que nous sommes des amateurs de vins. On a décidé en 2016 d’explorer afin d’acquérir un vignoble. Et finalement, nous sommes tombés sur un domaine dont nous étions clients. Nous avons repris ce domaine qui appartenait à un viticulteur anglais. On a conclu l’affaire pour une acquisition en 2017. Et depuis lors, nous partageons notre vie entre Bertrix et là-bas car nous tenons à y être présents le plus souvent possible.

Où se situe précisément votre domaine?

Nous sommes situés dans les côtes de Duras, une appellation du sud-ouest de Bergerac au milieu d’une grosse coopérative de quelque deux cents vignerons. Nous exploitons des cépages de type bordelais tels que le cabernet sauvignon ou le merlot. Nous nous sommes diversifiés en plantant récemment du sauvignon gris. Nous travaillons sur un domaine de 8,4 ha avec tout l’équipement en chais.

Quelles sont les principales caractéristiques des produits que vous cultivez?

Nous travaillons avec différents équipements tels que des jarres en grès, des cuves Galiléo ou encore des barriques. Nos produits sont essentiellement des vins blancs atypiques dans le sens où nous faisons une maturité de raisins beaucoup plus longue que nos voisins. Nous récoltons quinze jours à trois semaines après eux. Ce qui permet d’avoir des vins très aromatiques et plus ronds. Avec dernièrement une récompense au Concours général de Paris 2022: une médaille d’or pour notre Merlot Jarre de 2020.

Mais vous n’avez pas complètement perdu votre ancrage bertrigeois pour autant?.

Non. Tout d’abord par notre présence sur cette foire à Bertrix. Puis aussi par une cave à vins que nous avons ouverte à Bertrix à la rue du Saupont voici deux ans où nous recevons des amateurs qui veulent découvrir nos cépages que nous cultivons là-bas dans le sud-ouest français.

