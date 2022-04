Arlon : fumeurs de cannabis, père et fils ont bénéficié de la clémence du tribunal

Le juge André Jordant, président du tribunal correctionnel d’Arlon, s’est montré très compréhensif pour un éleveur gaumais.Quadragénaire baba cool, le prévenu reconnaît être consommateur, cultivateur, détenteur et vendeur de cannabis. Il reconnaît avoir incité et initié son fils mineur tant à la consommation qu’à la culture des plants. Il ne nie pas non plus d’avoir fermé les yeux, quand son rejeton retournait chez sa maman à Bruxelles, avec de la came qu’il revendait à sa sœur et à ses copains. Malgré le mois de détention préventive qui lui est tombé dessus, le prévenu, de manière au demeurant sympathique, a affirmé que ni lui, ni son fils, n’arrêteraient de fumer du cannabis et qu’ils continueraient à militer pour la libéralisation de cette drogue interdite par la loi. "C’est uniquement festif, Monsieur le Président, assène-t-il. Cela ne sert à rien de nous condamner avec des peines assorties de mesures probatoires nous interdisant de consommer. Nous ne nous arrêterons pas."