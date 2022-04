Lors de l’ouverture officielle de la foire organisée par les clubs de basket et de judo, le bourgmestre Mathieu Rossignol s’est réjoui du retour des vignerons dans la cité bertrigeoise.

Ce retour à une situation conforme aux vingt-six éditions précédentes fut aussi salué par tous les membres de la Confrérie des Scailtons et son Grand Maître Jean-Pierre Echterbille, fier d’à nouveau procéder à l’intronisation de quelques vignerons qui ont pu déguster la Moraipire, bière défendue par la confrérie bertrigeoise. Parmi ces intronisés, on retrouvait les vignerons du vignoble Chauvet della Longa, le domaine de Tripaloup, le domaine des Sesquières, le domaine du Chardon bleu, KL et le domaine des 5 Wy.

Parmi les vignerons présents, il y en est un qui ne cachait pas sa joie venue d’au-delà des Alpes italiennes. Max Rolfo est venu du Piémont pour présenter ses produits. "Je travaille uniquement des cépages locaux. Je suis la troisième génération sur le domaine et travaille sur une superficie de huit hectares. Avec mes différents crus, je propose aussi des produits de mon terroir comme de la truffe blanche, du fromage ou de l’huile extra-vierge."