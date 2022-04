Soleil, apéro et passage de la course Liège-Bastogne-Liège, tout était au rendez-vous pour une belle fin de matinée place McAuliffe à Bastogne. La Confrérie des Herdiers d’Ardenne invitait à déguster son meilleur jambon d’Ardenne et les Piche Cacayes, leurs fameuses patates au lard.

À lire ce lundi dans les pages régionales de l’Avenir Luxembourg.