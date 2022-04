Incendie de la friterie «Chris et Oli» à Messancy : une famille sauvée des flammes

L’appel a retenti à 22h49 à la centrale des services de secours. À Messancy, le club de football venait d’emporter son match, des joueurs et supporters avaient décidé de fêter la victoire chez " Chris et Oli », la friterie située au 20 de la rue des Chasseurs Ardennais. " On venait de fermer, on rangeait, les tables et le matériel lorsqu’on a aperçu de la fumée dans la véranda, à l’arrière de notre salle, il ne restait que quatre personnes dans l’établissement " explique le père d’un des deux associés. Et puis tout a été très vite: " Des flammes sont apparues très vite, on est sorti. On a prévenu les voisins pour qu’ils sortent également « . La dame de la famille occupant l’appartement situé à l’étage a sauté par la fenêtre pour s’extraire des flammes. Des voisins et les patrons de la friterie ont sorti des chaises et tables pour établir une sorte d’échelle en montant dessus pour aider le papa et le bébé à descendre. Ils sont sous le choc, mais sains et saufs, la dame a été emmenée à l’hôpital par les ambulanciers de la zone de secours d’Athus, pour un problème à une jambe.