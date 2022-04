«Un père à soi», Armel Job en dramaturge des âmes humaines dans son dernier roman

À partir d’une vieille photo de plus de vingt ans, se déroule le fil de l’attente. Tout est parti de cette photo et du coup de téléphone reçu par Alban Jessel. Quelques mots adressés le long du fil par Virginie, une jeune inconnue lui annonçant qu’elle a une révélation à lui faire de la part d’une certaine personne mourante. Qui est cette jeune femme au bout du fil? Alban, dans un premier temps, se cache bien de parler de cette conversation téléphonique à Lydie, sa femme.

Dans Un père à soi , l’écrivain agence brillamment les pistes. Les secrets se croisent et se décroisent. "Avo ir un secret, me disait-elle, c’est le bien le plus précieux que tu puisses posséder. C’est comme si tu avais un trésor en toi, que personne ne saurait t’enlever. Quand tu n’es pas bien, tu peux toujours y penser, il te console. Tu as un soleil dans ton âme."

Une profonde compassion

Job est profondément ému par la destinée de ses personnages. ©EdA

Armel Job ne tire pas les ficelles de ses personnages. Au contraire. " La dernière chose que je voudrais, ce serait de manipuler mes personnages, comme s’ils n’étaient que des marionnettes entre mes mains. Je travaille en simple observateur de la nature humaine. Ce n’est pas moi qui décide de l’action des personnages, ils disposent d’eux-mêmes selon leur propre logique. Je ne me demande pas ce que je vais les amener à faire, je m’interroge simplement sur ce qu’il serait cohérent qu’ils fassent avec la personnalité qu’ils ont manifestée au cours de l’action déjà engrangée dans le récit. Je respecte mes personnages, je me refuse absolument à m’imposer à eux. Le sentiment qui me guide à leur égard, c’est une profonde compassion, car je ne suis pas fait d’une pâte autre que la leur."

L’art jobien se distingue par une élégance permanente, enrobant l’acte à cacher, le secret, d’un climat certes tendu, mais presque toujours limpide. À la fin, le puzzle est construit et c’est presque une évidence. C’est ce qui rend ses meilleurs romans – dont celui-ci – parfaitement jubilatoires. Le lecteur ne peut donc que se laisser envoûter par les "manigances", les petits arrangements d’un auteur profondément ému par les personnages qui se dessinent à lui. C’est du grand Job. Du tout bon! Goûteux et solide avec autant de force que de finesse. L’œil est toujours malicieux et, entre les lignes, le regard acéré, voire impitoyable, sur nos misérables petits tas de secrets. Un père à soi est l’une des plus belles toiles d’araignées tissées par Armel Job.

Armel Job, "Un père à soi", Albin Michel, 298 pages, 20 euros.