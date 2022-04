Il s’agit de Safety Team, ASBL, qui est très actif dans la formation "tout public", la formation continue des professionnels de la santé, la formation continue des professionnels de la petite enfance, les dispositifs préventifs de secours pour tous les types d’événements et le soutien aux autorités lors de situation d’exception.

Cette association est installée au 76, rue du Tilleul à Tintigny, à côté de l’école primaire communale.

Centre de formation à Tintigny

En s’installant à Tintigny, l’ASBL a prévu le développement de formations, mais aussi dans les écoles secondaires et primaires dès septembre. "Durant les congés, nous organisons des stages jeunes secouristes, ouverts aussi aux adultes et qui s’étendent aussi sur la Wallonie", insiste le président Jonathan Stoz.

Des formations continues pour les professionnels de la petite enfance sont aussi dans leur programme.

"Nous organisons chaque année des stages jeunes secouristes afin de sensibiliser les adolescents à la thématique des secours", ajoute le président Stoz. On peut y ajouter des formations secourisme, réanimation cardio-pulmonaire, premiers soins pédiatriques. "On épinglera trois formations spécifiques: Tactical Emergency Casualty Care, traumatologie pré-hospitalière et situations d’exception et médecine de catastrophe", ajoute-t-il.

Safety Team assure aussi les transports (ambulance, VSL) avec convention mutuelle (tiers payant). Parmi leurs services, on épinglera des dispositifs préventifs de secours pour tous types d’événement (bal, carnaval, festival, exposition, foire, événement sportif.) Il faut savoir que toutes les formations proposées sont agréées par les instances supérieures. Toutes ces nombreuses et diverses activités devraient nécessiter la présence d’un permanent, ce qui est d’ailleurs en réflexion.

Safety Team, 76, rue du Tilleul à Tintigny – 0473506147 – www.safetyteamasbl.be