Romain Depré, l’âme d’Achouffe

Entrepreneur

Les termes de "Légende de la région" de "pilier de la famille" ne sont pas usurpés non plus. "C’était un commerçant à l’ancienne, qui savait soigner ses relations, entretenir sa clientèle" nous confie cette personne qui garde du défunt énormément de beaux et bons souvenirs. Romain Depré avait le sens de l’anticipation. Entrepreneur dans l’âme, c’est grâce à lui qu’Achouffe est devenu une des références dans le monde touristique ardennais. Il est à la base, déjà dans les années 1970, de plusieurs des constructions qui s’y sont développées. Il lance l’établissement "La petite fontaine" puis la "grange," à laquelle s’adjoindre une pêcherie. Ces établissements qui ont et qui font encore la réputation du coin. Amoureux de musique live, Romain Depré y a animé de nombreuses soirées. Malgré les épreuves de la vie qui l’ont frappé de plein fouet, Romain Depré a toujours gardé un réel optimisme. Avec con départ, c’est une page du tourisme à Ardenne et plus précisément dans la région houffaloise qui se tourne. Il sera inhumé dans l’intimité familiale.