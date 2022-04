L’ASBL LiMohon vient d’ouvrir une nouvelle antenne à Neufchâteau

Cela fait plus de cinquante ans que l’ASBL marchoise LiMohon vient en aide aux jeunes et à leur famille lorsqu’ils sont en difficulté. En 2018, l’ASBL s’était lancée dans une nouvelle mission intensive en famille appelée "L’Entre-Là". Le but étant d’intervenir de manière très régulière auprès des jeunes enfants âgés entre 0 et 6 ans lorsque ceux-ci sont dans des situations de négligence potentielles ou avérées voir de maltraitance. L’ASBL intervenant dans toute la province, il était donc logique d’ouvrir une antenne supplémentaire à celle située à Marche. C’est donc la commune de Neufchâteau qui accueille ce nouveau service sur son territoire. L’inauguration de l’antenne a été réalisée jeudi après-midi en présence de la ministre de l’Aide à la Jeunesse, Valérie Glatigny, du député provincial Stephan De Mul et des autorités chestrolaises dont le bourgmestre François Huberty.