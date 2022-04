Huit nouveaux logements sociaux à Libramont

La construction des huit logements à Libramont a coûté un peu plus d’un million d’€.

"Ce montant est hautement subsidié, précise Denis Collard, le président du Foyer Centre-Ardenne. Sur ce montant, 301000 € sont empruntés à un taux de 0%." Pour pouvoir bénéficier de ce type d’habitation, il faut bien entendu répondre à des critères bien précis.

"Les revenus sont plafonnés à 45000 € pour un isolé et 54000 € pour un ménage, poursuit le président. Ensuite, d’autres conditions entrent en jeu comme la santé, être porteur d’un handicap… Tous ces critères donnent des points qui permettent de classer les demandes. Le conseil d’attribution est indépendant du Foyer Centre-Ardenne et sous la surveillance d’un commissaire du gouvernement".

Le loyer des nouveaux logements de Libramont tournera aux alentours de 260 € par mois.

Des habitations construites avec les normes énergétiques en vigueur. "Ce n’est pas des maisons passives mais on s’en approche. Le but est de diminuer un maximum les charges des habitants de ces logements. Si c’est pour offrir un loyer avantageux et dépenser beaucoup en charges, ça ne vaudrait pas la peine ", termine Denis Collard.

Les premiers locataires rejoindront leur nouveau logement dès le 1er mai.