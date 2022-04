Exposition à Libramont de 820 mues qui servent à ajuster les plans de tir

"On l’organisait depuis quelques années au Hall omnisports de Nassogne, mais ce dernier était devenu trop petit, on a donc déménagé à Libramont, précise Didier Robe, organisateur, et garde-chasse à Nassogne et Bande. 820 mues nous ont été prêtées par une quarantaine de gardes-chasses et autres utilisateurs de la forêt."

Unique en Europe

Bien plus encore qu’une simple exposition, se cache derrière celle-ci un véritable travail, sa véritable raison d’être, mené par l’Unité de Gestion cynégétique du Massif forestier de Saint-Hubert.

"Les conseils cynégétiques sont tenus légalement de réaliser un bilan, pour voir si les chiffres fixés par le DNF sont respectés, explique Didier Robe. Sur base de celui-ci, on définit les plans de tir. Fin février, début mars, avant que les feuilles ne repoussent, des équipes composées chacune d’un agent du DNF et d’un chasseur ont effectué 4 recensements sur les 5 secteurs du territoire de l’Unité de Gestion cynégétique du Massif forestier de Saint-Hubert, qui s’étend sur 50000 hectares. D’année en année, on compare les chiffres pour voir si la population de cervidés augmente, baisse ou se maintient. Cela, c’est la partie quantitative."

Vient ensuite l’exposition des mues, appartenant toutes à des cerfs toujours vivants. "Il s’agit de la partie qualitative, celle-ci est unique en Europe", poursuit Didier Robe. "En alignant les mues les unes à côté des autres, on peut estimer l’âge des cerfs et ainsi définir une pyramide des âges. Cette dernière permettra de dire aux chasseurs de tirer tel ou tel cerf."

Elles seront visibles gratuitement samedi de 14 à 18h, et dimanche de 10 à 17h.