Campus vivant: l’environnement en fête à Arlon

"C’est un tout petit campus, constate Pierre Stassart, le président du département des Sciences et Gestion de l’Environnement. Notre volonté est de le faire reconnaître comme un campus officiel plutôt que comme un département. Pour y arriver, nous devons régénérer notre identité dans l’environnement en devenant un campus de la transition écologique. C’est pourquoi nous organisons régulièrement des événements qui permettent de nous singulariser et d’affirmer notre compétence."

Du 24 au 30 avril, le campus propose, dans le cadre du projet "Go Transition", une semaine "pour un campus vivant". Le projet est de faire du campus un laboratoire ouvert afin de penser, débattre et mettre en action la transition écologique, de proposer un lieu où experts et citoyens peuvent se rencontrer. Plusieurs actions ont déjà eu lieu, d’autres sont programmées jusqu’à l’automne.

Le programme de cette semaine

Demain dimanche de 10h à 17h, l’artiste Élise Claudot animera un atelier de feutrage de laine intitulé Au contact de l’arbre . L’artiste plasticienne diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Liège réalisera sur le site une œuvre collective, en collaboration avec la nature, où l’eau et le feu se mêlent aux matières récoltées à travers des gestes ritualisés. L’œuvre réalisée sera exposée sur le site dès le lendemain.

Le mardi 26, le film Animal sera projeté à 19h. Le film a été réalisé par le militant écologiste Cyril Dion, qui a aussi produit Demain . Un débat avec les intervenants est programmé à l’issue de la projection.

Le mercredi 27 à 17h, les passionnés de jardinage pourront participer à une expérience de végétalisation des bâtiments et à une bourse d’échange de plantes et boutures. Pour rendre le campus environnement d’Arlon encore plus vivant, les membres d’un groupe de travail sur la biodiversité ont planché sur une expérience de plantation au sein même de la cafétéria. À découvrir.

Le samedi 30 avril de 14h à 17h: après une visite guidée des bâtiments historiques du campus d’Arlon, un bioblitz sera organisé dans le parc. Un bioblitz est une étude sur une portion de terrain délimitée, où un groupe de scientifiques et/ou de bénévoles mène un inventaire biologique intensif pendant un temps court. L’objectif est d’identifier et de répertorier toutes les espèces d’organismes vivants présents dans une zone donnée.

Renseignements et inscriptions pour les différents événements: pauline.emond@uliege.be