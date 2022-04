Mais quels sont les 10 métiers les plus fréquemment recherchés par les employeurs ces derniers mois? En tête, les professions liées aux études et au développement informatique.

Actuellement, 256 postes dans ce milieu sont recherchés. Vient ensuite le domaine de la comptabilité (avec 175 postes), le service en restauration (174 postes), le personnel de cuisine (170 postes), l’audit et le contrôle comptables et financiers (144 postes), l‘analyse de crédits et risques bancaires (137 postes), la maçonnerie (avec 126 postes à pourvoir), l e secrétariat (122 postes), le conseil et la maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information (102 postes), et enfin, l e magasinage et la préparation de commandes (91 postes).

Pour rappel, ces offres correspondent à 28,4% des postes déclarés dans le courant de ce mois de mars.