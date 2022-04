C’est courant de l’année 2020 qu’une question cruciale s’était posée au sein des élus communaux. Garder son réseau d’eau ou le remettre à la SWDE? En effet, depuis 1986, le manque d’investissement concernant le réseau d’eau est presque inexistant et d’importants travaux sont à réaliser à courts termes. Ceux-ci vont donc engendrer des coûts élevés.

"Suite à cela, nous avons effectué un sondage auprès de la population en mars dernier, a rappelé le bourgmestre Pierre Henneaux ce jeudi soir. Les résultats sont sans appel puisque 90% des votants souhaitent garder le réseau. On va donc suivre l’avis de la population en ce sens bien que le projet va être colossal." Au vote, c’est l’unanimité.

Une tâche difficile qui prendra du temps

Séverine Pierret, la présidente du conseil, a souligné l’importance de cette décision.

"Le réseau d’eau a toujours été une priorité pour le groupe Plus. La mise en place d’une commission de l’eau a été bénéfique dans la décision prise ce jour et la consultation citoyenne était une bonne chose. Mais la tâche sera difficile, elle demandera du temps et de l’énergie qui vont se répercuter sur les mandats communaux futurs. La commission de l’eau va continuer son travail et rester ce point commun entre tous les groupes politiques."

Content pour les citoyens qu’il faudra tenir au courant

Du côté de la minorité, on se montre bien évidemment ravi de cette décision. "Merci d’avoir suivi la population , souligne Dominique Penoy. C’est l’occasion de se retrousser les manches et de s’investir dans un beau projet. Il sera important de planifier les travaux et d’en informer la population."

Son homologue, Didier Neuvens, va dans le même sens. "Les résultats du sondage montrent que les gens sont attachés à leur patrimoine, bien que pour moi cette consultation n’était pas indispensable. Il suffisait que les élus prennent le taureau par les cornes. À présent, il va falloir faire un plan financier et informer la population à ce sujet. Le citoyen doit connaître les répercussions des investissements sur sa facture." Dominique Bosendorf termine en soulignant être satisfait de la fin de cette longue polémique autour de l’eau. "Finalement, qui voulait vraiment céder l’eau à la SWDE? Sûrement pas les citoyens!"