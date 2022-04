Sainte-Ode : La nouvelle maison de repos d'Amberloup ouvrira en novembre

La première phase du "Domaine de l’Ambra" proposera nonante lits, mais l’objectif est d’atteindre 129 lits. "Vivalia a repris l’activité qui se trouvait au Celly et qui accueille 66 lits , poursuit M. Binet. Mais le bâtiment n’est plus du tout conforme aux attentes. Il reçoit cependant son agrément. Toutefois, il fallait avancer et deux solutions étaient possibles: soit on ferme, soit on reconstruit." C’est donc cette seconde alternative qui a été choisie en profitant d’un bail emphytéotique signé avec la commune de Sainte-Ode avec un investissement de près de 13 millions d’€ TVAC avec un subside de la Région à la hauteur de 5 millions dans le cadre du plan Papy-Boom. "Nous pourrons compter sur 28 lits MRS, 38 M. et puis 13 lits pour les courts séjours, annonce encore M. Binet. La structure du bâtiment pourrait aussi permettre de cohortage en cas de souci de pandémie. Les résidents seront vraiment bien avec télévision, internet, sanitaires dans chaque chambre."

La philosophie de gestion de la maison de repos reposera sur le modèle Tube. "C’est une gestion individu par individu avec les besoins spécifiques de chacun pour établir la planification des tâches de travail dans la journée, se félicite encore le responsable de Vivalia. Pour ce faire, nous avons répondu à un appel à projet de la Fondation Roi Baudouin, ce qui nous a permis de récolter 5000 €."

Il espère cependant rapidement passer aux 129 lits. "L’avantage d’une telle capacité est de pouvoir organiser la maison de repos par zone selon les attentes des résidents."

50 euros par jour

Les actuels résidents du Celly pourront compter jusqu’à leur départ du prix qu’ils payent actuellement (en fait, ceux qui étaient dans l’établissement jusqu’à la pause de la première pierre). Pour les autres, le prix de l’accueil devrait tourner autour de 50 euros par jour. "Mais ce n’est pas un prix définitif, lance encore le responsable du pôle Extra Hospitalier. L’objectif est bien sûr d’équilibrer le budget, mais nous n’avons pas les mêmes contraintes que les établissements privés. Comme institution publique, notre priorité est le bien-être des résidents, leur confort, la qualité de leurs soins."

Encore un peu de patience donc pour les résidents qui voudraient rejoindre de Domaine de l’Ambra