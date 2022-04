L'ASBL namuroise Espaces pour Demain Wallonie veut gérer le Fourneau Saint-Michel

«Un centre de formation unique en Belgique»

L’information a été donnée par nos confrères de TVLux. Selon leur site, on apprend que cette ASBL compte "former des guides nature ou du patrimoine. Il n’existe pas de formation mêlant nature et patrimoine. En nous associons avec le CRIE du Fourneau Saint-Michel, juste à côté, nous pourrions proposer une formation unique en Wallonie, voire en Belgique. "

Nous avons demandé à la députée provinciale Nathalie Heyard, en charge du Patrimoine, quelle est sa réaction par rapport à cette candidature unique: "Cela aurait été mieux d’en avoir deux ou trois, mais le moment ne s’y prête guère. La crise du Covid et les dernières inondations ont fait reculer des candidats. Ils nous l’ont dit" , explique Nathalie Heyard. Mais pour elle, cette candidature, sous réserve d’en analyser bientôt et en détail tous les contours, a l’air séduisante: "Bien sûr, il faudra voir si ce projet tient la route et s’il colle au cahier des charges; mais l’idée de créer notamment un centre de formation est a priori intéressante, dit-elle. C’est un très gros dossier et un marché très particulier parce que le but est de conserver le patrimoine exceptionnel du Fourneau Saint-Michel dans le giron de la Province", ajoute-t-elle.

Une candidature c’est mieux que rien. Outre le Covid et les inondations, ne serait-ce pas un cahier des charges trop restrictif ou contraignant qui en aurait refroidi plus d’un?

La députée provinciale répond que de grosses améliorations ont été apportées par Idélux Projets Publics au premier cahier des charges: "Idélux est allé revoir les investisseurs qui s’étaient manifestés lors du 1erappel d’offres. Les règles ont été assouplies. Des exemples? On a fait supprimer du premier cahier des charges l’obligation du candidat de nous verser 15%. Maintenant, on propose au candidat de nous proposer lui-même le montant. Cela permet de s’inscrire dans un véritable partenariatet que le futur gestionnaire ne se sente pas seul. Autre chose qu’on a clarifiée par rapport au premier appel d’offres: le fait que la Province va continuer d’investir. En créant une plaine de jeux, par exemple. Mais aussi, nous allons continuer à entretenir le site", ajoute Nathalie Heyard.

En termes d’investissement, la Province mettrait 250000 € par an.

«Le personnel a été recasé»

Une solution a été trouvée pour le personnel provincial qui y était employé, comme le confirme la députée: "Nous n’avons licencié personne, comme promis. Il nous reste deux ou trois employés sur place, les autres agents ont été reclassés petit à petit au sein de l’institution. Et comme nous allons continuer à assurer l’entretien du site, nous aurons toujours nos deux ou trois agents au travail.Et ce n’est pas tout, puisque nous gardons la gestion du patrimoine mobilier. Je suis allée voir le travail énorme réalisé par l’ancienne directrice du musée d’Arlon qui est maintenant responsable des collections du musée du Fourneau."

Dans le contrat, il est indiqué que le nouveau gestionnaire pourra s’installer sur le site au 1er janvier prochain. "Ce n’est pas contraignant. On sera flexible et si cette candidature est retenue, il appartiendra au nouveau gestionnaire de fixer la date du début de ses activités. Cela pourrait, le cas échéant, déjà démarrer cette année, bien sûr" , précise encore Mme Heyard.