La saison des pop-ups stores est ouverte à Arlon

Pour gestion centre-Ville, c’est aussi l’occasion de dynamiser une cellule inoccupée depuis plusieurs années, d’attirer le regard sur les autres commerces du centre d’Arlon. Les boutiques éphémères font partie d’un autre réseau qui fait parler d’Arlon".

La première boutique éphémère, inaugurée ce jeudi, sera occupée par Carine Ridole, Sylvie Mangin, Chantal Lefebvre et Marie-Paule Huberty. Quatre élèves de l’Académie des Beaux-Arts d’Arlon qui proposeront des bijoux, des articles de décoration et des aquarelles.

La boutique sera accessible les jeudis 21 et 28 avril, les vendredis 22 et 29 avril, les samedis 23 et 30 avril de 10h à 18h ainsi que le dimanche 1er mai (jour de brocante) de 9h à 17h.

La boutique fermera ses portes le 1er mai et laissera la place à d’autres durant les prochains mois. Dont Saké Passion créé par le Fouchois Vincent Muller autour du thème du Japon.

l’an dernier gestion centre-Ville a lancé pas moins de 11 pop up stores avec plus de 40 artisans.