La route de Rensiwez fermée durant un mois

Depuis ce jeudi, la route entre le pont de Rensiwez et le village de Bonnerue est fermée à la circulation. D’importants travaux s’y dérouleront pendant un mois dans le cadre du PIC communal. Ce chantier vise à refaire l’ensemble du tronçon afin d’y poser des filets d’eaux sur les deux côtés de cette route de deux kilomètres. Des systèmes de récupération d’eau seront également installés tous les cinquante mètres alors que le revêtement de la voirie sera totalement changé. Ces importants travaux risquent d’impacter les usagers pendant les prochaines semaines. Les voilà donc prévenus. Des déviations évidemment sont prévues. Les Cabanes de Rensiwez restent accessibles via la route de La Roche. « Suivant l’avancement des travaux, il est possible que ce chantier dure moins longtemps que prévu », annonce l’échevin en charge, José Guillaume.