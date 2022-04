"Nous veillons régulièrement à un maximum de sécurité pour les promeneurs , indique Patrick Adam. Le principe est de ne pas prendre de risque et d’aller vite dans les travaux afin de ne pas impacter trop longtemps les promeneurs. Ici, tout a été réglé en un mois.Cela a été rapide et efficace."

C’est un constat dressé par des ouvriers le 23 mars dernier qui a conduit à cet arrêté du bourgmestre. "Le constat a été envoyé au Service environnement, précise le bourgmestre. En fait, les points d’ancrage d’une échelle doivent être refixés correctement à la paroi rocheuse.Le point a été déposé au collège et là, nous avons pris la décision de fermer temporairement la promenade et nous avons lancé le marché pour refixer l’échelle aux points d’ancrage ainsi que le contrôle et la réception des échelles par une entreprise.Une visite de terrain avec les entreprises spécialisées, afin qu’elles puissent remettre les prix, a été fixée.La remise des prix était prévue pour le 15 avril."

Concrètement, le marché de travaux consiste en des travaux d’ancrage de l’échelle et le contrôle et réception des échelles.Au total, le montant des travaux s’élève à 931, 70 €. "Une somme prise entièrement en charge par la Commune", précise Patrick Adam.

L’intervention aura lieu dans le courant de la semaine prochaine.Elle durera une journée.