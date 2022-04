La Foire aux vignerons ce week-end à Bertrix

Après une année light due à la crise sanitaire, les clubs de basket et de judo bertrigeois remettent le couvert pour une édition complète de la Foire des vignerons. Ils seront cinquante-sept exposants récoltants venant des différents lieux de production de l’Hexagone, d’Italie, d’Espagne et de Belgique. À leurs côtés, on trouvera également les Saveurs d’Aveyron avec leurs fromages et jambons ainsi que le domaine de l’Arbre Blanc d’Argelès.