La Commune de Gouvy sponsorise une grande fête à Wathermal le 28 août

Onéreux?

L’organisation a, en effet, un coût pour la commune: 15000 €. Face à cette somme, elle désamorce Les éventuelles questions en expliquant: "Cette année, les journées du patrimoine seront allégées. Elles ne nous coûteront presque rien." Elle pose un autre argument: "Il y aura plusieurs spectacles pendant la journée. Si nous avions voulu organiser cela nous-même, cela aurait été impossible." Si l’entrée sera gratuite pour les moins de 3 ans et les habitants de Wathermal, il en coûtera 12 € par adulte et 6 € pour les moins de 12 ans. Si tout le monde est d’accord sur le fond du dossier, la conseillère Ghislaine Lejeune (min.) remarque: "C’est la veille de la rentrée des classes. Et c’est coûteux pour le public. Si vous y allez à 4, c’est 36 €." Marine Winand argue qu’il y aura des spectacles jusqu’à 20 h.

La bourgmestre Véronique Léonard, elle, explique que le CPAS pourra sensibiliser le public précarisé et avoir recours à des budgets spécifiques pour que la participation soit possible pour tous.

23 Ukrainiens

Le collège informe le conseil qu’il a décidé de prendre en charge les frais relatifs aux documents de séjour pour les ressortissants ukrainiens. Il s’agit des documents indispensables pour que ces derniers aient une existence légale dans notre pays. Actuellement, cela a représenté 319 € souligne la mayeure qui, par ailleurs, note: "Il y a 23 personnes sur notre territoire. 3 sont attendues dans les prochains jours." Le conseiller Marc Grandjean (min.) demande si les familles qui accueillent les réfugiés sont "épaulées financièrement." La bourgmestre lui répond par la négative. Elle relativise cependant en expliquant que via une charte, une partie (maximum 20%) du revenu d’intégration de la personne hébergée peut revenir à l’accueillant. Dans un autre domaine, elle avance qu’une journée de rencontre entre réfugiés et accueillants sera mise sur pied prochainement.