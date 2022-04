Kévin Petit, alias Keno, revient avec un nouvel album intitulé « un jour sur terre » (vidéo)

Évolution musicale

On connaissait Keno pour son goût pour le rap. Dans "un jour sur terre", l’artiste nous dévoile sa capacité d’adaptation à d’autres genres musicaux. Ce nouvel album se veut accessible à tous. "C’est l’album le plus ouvert que j’ai sorti jusqu’à présent. Il faut donner aux gens ce qu’ils veulent entendre, si tu fais du rap pur et dur, c’est moins agréable pour tout le monde. J’ai envie de donner aux gens des morceaux qu’ils peuvent s’approprier avec des refrains entraînants" , assure Keno. Sur les 9 titres présents dans "un jour sur terre", seul "demain" s’identifie comme un morceau de rap. Un clip vidéo est d’ailleurs sorti sur YouTube le 20 avril dernier. 24 heures après la publication, on comptabilisait déjà plus de 2000 vues. On appréciera le style de Keno, très loin du stéréotype du rappeur vulgaire et sans verve.

Collaborations locales

Kévin Petit progresse musicalement et artistiquement, notamment en proposant quatre "featurings" (N.D.L.R.: collaborations) avec d’autres artistes de la province. "Pour ce nouveau projet, j’ai fait appel à Nel (Arlon), Matho et XAL (Libramont), Holin (Arlon) et Double6. Je voulais vraiment mélanger les styles avec d’autres personnes. Il n’y a pas que du "Keno", l’ouverture, c’est un peu le but de ce projet" , nous explique-t-il. Dans la vie, Kévin Petit est kinésithérapeute et papa depuis peu. Il vit avec sa compagne et son jeune fils à Ruette, dans la commune de Virton.

Un hymne pour Ethe

Une commune qu’il connaît bien, puisqu’il joue au football à Ethe. Il consacre d’ailleurs un morceau de son album à cette équipe qu’il intitule « L’hymne Cassidje ». Un clip vidéo sortira, en même que l’album, le 29 avril. On l’aura compris, Keno ne renonce pas au rap, mais il entre dans une phase plus universelle qui veut, avant tout, plaire au plus grand nombre. Précisons qu’un CD avec les deux parties sortira d’ici la fin de cette année.