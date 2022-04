Etalle : Jean-Luc Gillet, artiste aux multiples casquettes, est décédé à l’âge de 69 ans

Sa disparition est aussi une très mauvaise surprise pour Benoît Piedbœuf. "Fidèle ami des jeunesses musicales et du Gaume Jazz, il était toujours présent à nos réunions, pour apporter son regard avisé. Il a fait rayonner la Gaume et promu son divin breuvage! Critique musical de qualité, il était aussi notre mémoire. Ses notes et sa voix résonnent à jamais dans nos oreilles, sa gentillesse et sa modestie accompagneront notre souvenir vivace. L’édition 2022 lui sera dédiée" , nous assure-t-il.

Plusieurs casquettes

Chanteur, musicien, poète, écrivain. Jean-Luc Gillet maniait les verbes et les mots aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.Il rédigeait des articles, principalement sur le Gaume Jazz Festival, dans les colonnes de nos confrères de Sudinfo. Ses petits billets d’humeur agrémentaient aussi les pages du "Gletton", un mensuel distribué dans la région gaumaise. Jean-Luc Bodeux, l’un des coordinateurs, se souvient d’un "homme d’écoute et d’ouverture". "Cela fait une vingtaine d’années qu’il collaborait avec nous. Nous sommes K.-O. debout face à cette nouvelle.Il assurait, avec Marie-Christine, son épouse, les envois du Gletton. On venait justement de finaliser le numéro d’avril ce mercredi. Nous venions de lancer l’impression et, 30 minutes après, nous apprenions son décès. Nous allons bousculer ce numéro pour lui rendre l’hommage qu’il mérite" , commente Jean-Luc Bodeux.

Fan de Brassens

Ce chantre fréquentait régulièrement le restaurant "Au Cœur de la Gaume", à Ethe (Virton), tenu par Claude Peignois et son épouse. Ils n’en reviennent pas de cette nouvelle si soudaine. "Jean-Luc, c’était comme un frère pour moi. Il venait deux fois par semaine pour savourer un Orval tempéré, comme son caractère d’ailleurs! C’était quelqu’un de mesuré, sans excès. C’était aussi un grand fan de Brassens. Ses reprises en patois gaumais étaient succulentes" , nous assure par téléphone le restaurateur, très ému de cette disparition.

Les funérailles auront lieu ce samedi 23 avril, en l’église d’Etalle, à 14h00.