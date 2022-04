Volée en 1977 à La Roche et retrouvée dans de vente à Munich

Cette statue a une histoire rocambolesque: volée à La Roche en 1977, elle avait complètement disparu des radars jusqu’à ce que, grâce à la vigilance du directeur du Piconrue, elle réapparaisse. Explications de celui-ci: "Je l’ai trouvé par hasard en consultant le catalogue d’une salle de vente à Munich. Il était inscrit en dessous de cette statue "Namur, XIVe siècle". Cela m’a étonné, d’autant plus qu’elle était signée du maître de Waha. La vente s’est faite dans les heures qui ont suivi. Il fallait donc la retrouver et on a prévenu la police ainsi que le Service de recherche des œuvres d’art volées, dont disposait la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’époque. Après un an de recherches et de négociations avec la salle de vente, on a enfin pu récupérer cette œuvre et établir une convention avec l’église de La Roche. Elle appartient toujours à la fabrique d’église rochoise, mais elle est conservée ici, en dépôt, au musée pour des raisons de sécurité. L’acheteur était un antiquaire de Flandre. Il avait présenté la statue sur un salon d’antiquaires à Bruxelles. Quand il a appris que cette pièce avait été volée, il l’a renvoyée à la salle de ventes en Allemagne. Le musée l’a rachetée en quelque sorte. L’œuvre n’a pas souffert. La seule action malencontreuse que l’antiquaire avait faite, c’était de mettre un peu de rose sur les joues de saint Thibault pour le raviver et lui donner de la vie! Mais bon, elle n’est pas dégradée." conclut M. Pierre.