Le musée en Piconrue à Bastogne propose un parcours très riche. Ce qu’on sait moins, c’est que dans les coulisses, il abrite de petits trésors tous issus de la province et qu’on connaît très peu. Son directeur, Sébastien Pierre nous guide dans ces réserves, sortes de caverne d’Ali Baba ardennaise.

630bannières: la plus grande collection de Belgique

Ainsi, à l’étage, sur des mats horizontaux, pendent pas moins de 630bannières à l’effigie de saints, de la Vierge, mais aussi des étendards d’harmonies ou de fanfares, datant des XIXeet XXe siècles: "La majorité sont des bannières de procession qu’on sortait en cortège, lors de la fête du saint patron du village, du Christ, ou de la Vierge, etc., explique M. Pierre. En termes de nombre, il semble que nous ayons ici la plus importante collection de Belgique. Elles ne sont pas très anciennes, et sont réalisées dans des matières peu précieuses. Elles sont ordinaires et si certai nes sont brodées, ce n’est pas avec du fil d’or. Elles n’ont donc pas de grande valeur financière, mais elles ont un vécu" , reconnaît le directeur. En fait ce serait même intéressant pour des chercheurs de travailler sur ce fond de bannières.

"Nous avons déjà eu la chance, voici quelques années, d’avoir une étudiante en restauration de Saint-Luc à Liège, qui a fait son mémoire de fin d’études sur ces bannières, poursuit M. Pierre.

Elle en a dressé un inventaire complet et pour certaines d’entre elles, elle a proposé des options de conservation plus adaptées: quand il s’agit de broderies lourdes en fil métallique – le poids total de la pièce peut faire une douzaine de kilos –, on doit éviter de les suspendre pour ne pas créer de tensions sur les tissus. C’est pour cela que nous en avons décroché pour les conserver à plat. Nous en avons restauré quelques-unes."

Plus de 2000 pièces de vêtements religieux

Le musée conserve aussi quelques vêtements religieux qui s’étalent sur de grandes tables et qu’inspectent et répertorient minutieusement des bénévoles avant de les classer. Un véritable travail de bénédictins: "Leur aide nous est très précieuse , souligne M. Pierre, car cela fait avancer l’inventaire et permet de mieux documenter les fabriques."

Elles sont répertoriées en fonction de la façon dont elles sont cousues, de par leurs motifs, etc. Ces aubes ont commencé à être fabriquées en série et de façon industrielle, dans les années 1900-1910. Le musée en possède de plus anciennes brodées à la main.

"La plupart de ces habits religieux viennent de fabriques d’église. Toutefois, certaines pièces nous ont été données par des prêtres ou des prélats. On conserve par exemple les vêtements religieux de Mgr Musty, ou encore de Mgr Massaux, etc." , précise le directeur.

Tous ces vêtements sont loin d’avoir été tous répertoriés.Il est vrai qu’il y en a un très grand nombre. "Plus de 2000 pièces", note M. PIerre. Les plus anciennes remontent au XVIIIe et sont même brodées de fils d’or. Ces objets sont peu documentés sur l’endroit où elles ont été conçues.

Deux pièces rares du Moyen Âge trésors de la FWB?

Le musée possède également deux étoffes médiévales. "Il s’agit d’une étole et d’une manipule originaires de l’abbaye de Cambron et qui sont arrivées pour une raison inconnue à l’église Saint-Donat à Arlon. Elles ont un intérêt artistique important car elles portent des dessins d’animaux fantastiques, de bêtes nordiques à deux têtes, etc. , détaille le conservateur. On pense qu’elles ont été tissées en France pour l’abbaye de Clervaux entre 1340et 1360. Au Moyen Âge, les étoles étaient très fines et très longues. Celle-ci mesure plus de 2 mètres. La manipule et l’étole avaient des couleurs chatoyantes à l’origine: du bordeaux et du bleu. Aujourd’hui, le rouge est devenu brun avec le temps, tandis que le bleu n’a pas changé de ton , fait encore remarquer M. Pierre. On discute avec la Fédération Wallonie Bruxelles pour classer ces deux pièces en trésors de la Fédération, mais pour cela il faut les documenter et le problème c’est que c’est très peu connu et qu’on n’a pas de modèles pour comparer."

Une chasuble du XIIe siècle!

Une autre pièce sort du lot, il s’agit d’une chasuble dite de saint Bernard et qui vient aussi de Saint-Donat à Arlon, via le même parcours que l’étole et le manipule.

Elle date de la fin du XII siècle. Il n’en reste plus que la doublure en lin. Les broderies ont toutes disparu. Il s’agit toutefois d’un vêtement est très précieux.