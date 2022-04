Une marche de nuit organisée ce 29 avril à Post pour Oxfam

Quatre amies du val d’Attert ont décidé de participer à l’Oxfam Trailwalker. Le défi est de parcourir à pied et en équipes de 4personnes une distance de 100 km en 30 heures maximum, dans le joli cadre de la grande forêt de Saint-Hubert les 27 et 28 août. L’équipe attertoise "Ul’Team" est composée de Laurence Boelen, Christel Jamar, Lætitia Jean et Marie-Pierre Masoin, unies pour cette aventure humaine et inoubliable