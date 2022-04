Milow en concert ce 28 avril à Arlon

Le succès incontesté du chanteur flamand Milow a largement débordé la Flandre pour devenir international. Sa carrière a explosé il y a une dizaine d’années avec une reprise du hit de 50 Cent, Ayo Technology, postée sur YouTube. Une fois le clip mis en ligne, il a reçu des critiques dithyrambiques de Time Magazine et d’un certain… Kanye West. Auteur, compositeur, interprète, Milow continue de conquérir les cœurs avec sa voix chaleureuse et son sens inné de la mélodie et de l’harmonie. Il sera présent sur la scène de la maison de la Culture d’Arlon le jeudi 28 avril à 20 h 30, dans le cadre de son Unplugged Tour. PAF : 35 €. CVH