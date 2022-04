Pour cette première, il manquait cinq élus excusés (MM. Balon, Urbaing, Martin et Jérouville et Mme Dermience).Le président Édouard de Fierlant demande un instant d’attention en mémoire de René Danloy qui fut correspondant de L’Avenir à Libramont pendant 37 ans et qui est décédé lundi dernier.

Le retour à l’hôtel de ville rend désormais possible la transmission du conseil communal en direct sur le YouTube de la Ville.

Le conseiller Jean-Michel Waltzing (min.) demande si cette diffusion aura lieu à chaque séance et dans quelles conditions.

La bourgmestre Laurence Crucifix répond que ce sera le cas et que l’enregistrement sera disponible uniquement le temps du conseil "peut-être un tout petit peu plus longtemps, mais pas question de le laisser en ligne" , ajoute-t-elle.

M. Waltzing demande, – comme ce fut le cas déjà l’an dernier lors des transmissions des séances sur Zoom –, quelle en est la raison, alors que ce type d’enregistrement est illimité dans le temps dans d’autres communes.

La bourgmestre répond que c’est "pour éviter toute déformation."

Le même conseiller demande où en est la situation des Ukrainiens à Libramont.

Mme Crucifix informe alors le conseil que Fedasil a amené jusqu’ici trois familles ukrainiennes: une de cinq personnes, un autre de trois membres et un isolé: "La famille de trois est logée chez un habitant et la personne isolée dans une habitation du CPAS. D’autres Ukrainiens ont été accueillis directement par des Libramontois. Le collectif Colibri a fait une collecte de vêtements et les gens y ont répondu positivement." M. Waltzing: "Il n’y a donc pas d’afflux massif ici à Libramont, alors?" Ce que confirme la bourgmestre: "Nous sommes sans doute un peu loin des grands centres; il y a notamment pour eux des soucis de mobilité."

La conseillère Hélène Arnould (min.) demande si les locaux de l’internat sont toujours opérationnels. Laurence Crucifix répond que c’est bien le cas: " C’est pratique: nous y accueillons les personnes que nous confie Fedasil et celles-ci y restent le temps de prévenir les familles d’accueil."

200000 € pour réhabiliter le cimetière de Sainte-Marie

L’échevine Carole Janssens demande aux élus d’approuver le marché de réhabilitation du cimetière de Sainte-Marie: "Les travaux sont estimés à 205000 € , dit-elle. Il s’agit de réhabiliter les deux premières parties; pas la troisième qui fera l’objet d’une étude plus tard puisqu’il y a toujours de la place dans la seconde partie", justifie l’échevine. Approbation unanime.

Des travaux d’égouttage seront entrepris à Freux. L’échevin des Travaux Bernard Jacquemin rappelle que tous les impétrants ont été réunis puisqu’une fois la route ouverte, on ne pourra plus la rouvrir avant cinq ans comme l’exige un décret wallon: "Ceux qui passent l’eau, les égouts, Proximus, Orès, etc. s’ils en ont besoin, travailleront au même moment" , précise-t-il.

Le conseiller Jean-Michel Waltzing se dit le relais de riverains qui veulent savoir si les accotements et les trottoirs seront aménagés dans la foulée. Bernard Jacquemin lui répond que ce sera le cas.

L’échevin des Travaux dit encore que la Ville va se doter d’une remorque porte conteneur qui pourra être tirée par le tracteur communal: "L’avantage par rapport à la benne qui sera vendue 10000 €, c’est que ce conteneur est plus bas et permet de vider directement les brouettes. " Coût de cet équipement: 62000 € moins les 10000 € de la benne. Unanimité.

Le prochain conseil communal aura lieu le 17mai à 20h sur YouTube et à l’hôtel de ville.