Dans la nuit de vendredi à samedi, et dans la nuit de samedi à dimanche, les services de secours de la province sont intervenus sur plusieurs accidents graves, dont deux ont causé la mort de trois personnes: Steven Ottelet (21 ans), de Mande-Saint-Étienne; Michel Jamar (40 ans), de Lacuisine; et Vincent Lefèvre (38 ans), de Sainte-Cécile.

Un jeune de 21 ans perd la vie à Longchamps

Steven Ottelet

Steven Ottelet a perdu la vie la nuit de samedi à dimanche, vers 3h 30, sur la N834 entre Savy et Longchamps, à hauteur de la route vers Rolley.

Quatre jeunes gens étaient à bord d’un véhicule.Soudainement, la voiture a mordu sur l’accotement, s’est pris un panneau de signalisation et a terminé sa course contre un arbre.

Descendus sur les lieux, les pompiers de Bastogne et La Roche ont utilisé leur matériel de désincarcération pour extraire deux des personnes, coincées dans le véhicule.

Les deux autres en étaient sorties par leurs propres moyens. Hélas pour le convoyeur avant, Steven Ottelet, 21 ans, de Mande-Saint-Étienne (Bertogne), les secours n’ont rien pu faire.

Une perte terrible pour ses proches, sa famille et ses amis qui ont multiplié les hommages sur les réseaux sociaux.

Les autres blessés, légèrement atteints, ont été pris en charge par les deux ambulances des pompiers de Bastogne et l’ambulance d’Houffalize, accompagnés par le SMUR de Bastogne.

La police Centre-Ardenne était sur place également. Le parquet a désigné un expert pour connaître toutes les circonstances de ce drame.

Deux morts dans un accident à Villers-devant-Orval

Un double accident mortel est survenu vendredi soir, à hauteur du garage Chenot, rue des Hawys à Villers-devant-Orval, entre le carrefour d’Orval et l’entrée du village. Le parquet du Luxembourg a désigné un expert.

Une voiture, avec à son bord trois personnes de Florenville, a fait une terrible embardée vers 21h 50. Il semble que le véhicule aurait percuté des grumes qui étaient stockées le long de la chaussée.

Vincent Lefèvre

Arrivés sur place, les pompiers de Florenville et un officier de la zone de secours d’Arlon ont dû utiliser leur matériel de désincarcération pour extraire un des occupants de la voiture, très grièvement blessé et pour lequel le pronostic vital était engagé.

L’hélicoptère médicalisé de Bra a été appelé sur les lieux et s’est posé sur le terrain de football de Gérouville situé à quelques kilomètres de là. Il a ensuite transporté ce blessé grave, Vincent Lefèvre, de Florenville, jusqu’au CHU à Liège. Malheureusement grièvement blessé, le trentenaire originaire de Sainte-Cécile, est décédé samedi à l’hôpital.

Michel Jamar

Pour Michel Jamar, 40 ans, de Lacuisine, hélas il n’y avait plus rien à faire.Celui-ci est mort sur les lieux de l’accident.

Michel et Vincent étaient tous les deux amis. Michel Jamar, passionné d’automobile et plus particulièrement de motos, travaillait pour un site web de vente en ligne de modèles miniatures d’autos, motos… Vincent Lefèvre, passionné de pêche et de chasse, était le papa de deux enfants.

De nombreux proches, amis et membres de la famille leur ont aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Signalons que le troisièmeoccupant du véhicule, lui, s’en est sorti indemne.

