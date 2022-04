Aménagements de terrasses et jardins et mise en beauté d’une gloriette dans le restaurant gastronomique du même nom à la sortie de Marche-en-Famenne, aménagements de talus au Béton de la Lomme sur le zoning de Rochefort, réalisation d’un mur en pierre sèche dans le cadre de l’aménagement d’un jardin particulier dans un quartier résidentiel à Rochefort, tonte de pelouse chez le concessionnaire Quoilin le long de la N4 à Marche,… Autant de facettes du travail réalisé au quotidien par les équipes de l’entreprise marchoise Gustin "Aménagements et entretiens de jardins".

Depuis 2009, de un à 20 collaborateurs

L’entreprise a été créée en 2009 par le Marchois Olivier Gustin, qui a toujours voulu travailler au cœur des jardins depuis son adolescence. "À la sortie de mon graduat en technique et gestion horticole à Gembloux, je me suis de suite installé comme indépendant, précise le jeune entrepreneur marchois. J’ai commencé à travailler en sous-traitance pour d’autres entrepreneurs. C’est vraiment là que j’a appris le métier de matière pratique"

Et depuis, l’entreprise a bien grandi. "Aujourd’hui, notre société compte une quinzaine de collaborateurs et cinq indépendants pour un chiffre d’affaires s’élevant à environ 1,6 million d’€ en 2021" , confie Olivier Gustin. L’entreprise s’apprête d’ailleurs à intégrer d’ici quelques mois son nouveau siège au cœur du parc d’activités économiques du WEX (voir ci-dessous).

Pour accompagner ses perspectives de croissance, l’entreprise de parcs et jardins s’apprête encore à recruter trois personnes. "D’ici la fin de l’année, nous comptons en effet engager un magasinier, un ouvrier et un architecte paysagiste pour renforcer nos équipes" , indique le jeune patron.

La clientèle de l’entreprise Gustin se compose à 70% de particuliers et 30% d’entreprises. "Nos équipes gravitent dans un rayon de 100 km autour de Marche-en-Famenne. Mais 70% de notre clientèle se situe dans un rayon d’action de 20 km autour de Marche."

L’accompagnement du client de A à Z

Le secteur de l’aménagement des parcs et jardins offre de belles perspectives, Olivier Gustin en est convaincu: "C’est un métier qui fait la part belle à la créativité. Chaque jardin a sa particularité et il faut s’y adapter et trouver des solutions personnalisées et esthétiques dans le respect des souhaits de nos clients. L’accompagnement du client est vraiment notre leitmotiv. Nous réalisonstous ces projets de A à Z, même si nous pouvons compter sur quelques partenaires pour tout ce qui est travaux plus spécifiques. Nous allons de la conception du projet jusqu’a l’entretien des jardins que nous réalisons au fil des années."

Pour ce qui est des projets, l’entreprise Gustin peut compter sur une équipe d’architectes paysagistes. "Nous sommes impliqués dès les étapes initiales du projet avec notamment la réalisation des plans et des métrés mais aussi d’esquisses 3D et de vidéos qui permettent à nos clients de visualiser leurs projets et de pouvoir se projeter au cœur de leurs futurs jardins" , conclut Gaëtan Thiry architecte paysagiste chez Gustin.

Gustin «Aménagements et entretiens de jardins», AP Gustin SPRL, 084/86 03 56. www.gustin-jardin.be