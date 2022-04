Terrible accident hier soir à Villers-devant-Orval: un habitant de Florenville tué et un blessé grave

Une voiture avec à son bord trois personnes de Florenville a fait une terrible embardée vers 21h 50. Il semble que le véhicule aurait percuté des grumes qui étaient stockées le long de la chaussée.

Arrivés sur place, les pompiers de Florenville et un officier de la zone de secours d’Arlon ont dû utiliser leur matériel de désincarcération pour extraire un des occupants de la voiture, très grièvement blessé et pour lequel le pronostic vital est engagé. L’hélico du CMH de Bra a été appelé sur les lieux et s’est posé sur le terrain de football de Gérouville situé à quelques km de là. Il a ensuite transporté ce blessé grave, Vincent Lefèvre, de Florenville, jusqu’à un hôpital à Liège. Un véhicule SMUR a transporté au préalable le blessé depuis Villers jusqu’à l’hélico posé à Gérouville.

Décédé sur place

Pour Michel Jacquemart, 40 ans, de Florenville également, hélas il n’y avait plus rien à faire.Celui-ci est décédé au cours de l’accident à Villers-devant-Orval. En revanche, un 3eoccupant du véhicule, lui, s’en est sorti indemne..