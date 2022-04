Les crécelles ont remplacé les cloches à Heinstert

Cet instrument n’a pas le son le plus gracieux du monde, mais sa sonorité puissante, réveille les tympans les plus engourdis.

La tradition de crécelles de Pâques perdure dans certains villages comme à Heinstert, dans la commune d’Attert.

Les crécelles fabriquées par les aînés

Ici, les enfants ont ressorti dès vendredi matin leurs crécelles, souvent fabriquées par un des ancêtres de la famille, pour remplacer les cloches ayant mis le cap sur la Ville Éternelle! Les enfants parcourent les rues du village et sonnent l’angélus et annoncent également les autres offices religieux.

À Heinstert, la tradition n’a donc pas disparu comme dans bon nombre de villes et villages. D’abord réservée aux enfants de chœur, la procession aux crécelles s’est ouverte à tous les garçons du village et même aux petites filles.

Ces vendredi et samedi, sur les hauteurs de la vallée, à Heinstert, les enfants entonnent en langue luxembourgeoise, à 8h15: "D’ass d’eischt Moll" (C’est la première fois ), à 12h: "D’ass Mettisch" (Il est midi) et à 17h30: "D’ass lecht Mool" (C’est la dernière fois!).

On a dit longtemps aux enfants que le cloches revenaient de Rome chargées de friandises et, en battant à toute volée, qu’elles les déversaient dans les jardins et les prés, sur les balcons des appartements.

Dimanche, jour de Pâques, les enfants iront donc par petits groupes de maison en maison pour être récompensés de leurs efforts par les personnes qui le souhaitent.