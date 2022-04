Le Nassognard Vincent Peremans quittera le TEC en 2023

Jadis chef de cabinet de Carlo Di Antonio, alors ministre wallon des Travaux Publics, de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité et du Patrimoine, Vincent Peremans, aussi conseiller communal à Nassogne, dirige depuis janvier 2016 l’ancienne Société régionale wallonne du Transport (SRWT), devenue l’OTW en 2019 suite à la fusion des 5 sociétés régionales de transport et de la SRWT.

Lorsqu’il laissera son poste, il aura donc été en place pendant 7 ans. "Il est encore trop tôt pour tirer un bilan, je le ferai sans doute après l’été" , déclare Vincent Peremans.

De 5000 à 5300 emplois

Celui se félicite néanmoins déjà de l’un ou l’autre développements, et notamment l’augmentation de l’offre. "Le nombre d’emplois est passé de 5000 en 2016 à 5300 aujourd’hui. Il y a aussi plus de lignes. On approche les 800, dont 50% de lignes rurales. Contrairement à ce que l’on entend souvent, ces dernières sont toujours aussi nombreuses. Les bus parcourent même plus de kilomètres que jadis en zones rurales."

Il y a peu, il avait aussi applaudi le développement de la digitalisation. "On va poursuivre notre stratégie digitale, qui va permettre de personnaliser le trajet de chaque voyageur, et donc de mieux cerner l’utilisation de notre réseau, dans le but d’optimiser l’offre de transport" , déclarait-il.

Quid par ailleurs de son futur? "Je ne peux pas encore parler de mon avenir, car les choses ne sont pas décidées, je sais ce que je veux mais je ne sais pas si je l’aurai" , répond-il.