Le projet "Chef in the Box" est né en juillet 2021 suite à une collaboration avec la Jeune Chambre d’Arlon et s’inscrit dans le cadre du projet Loc’Halle dédié à la relocalisation de l’alimentation et visant le moins de déchets possible.

La Halle de Han propose aux consomm’acteurs de la région une boîte repas constituée de 3 plats et un dessert pour 2 personnes, accompagné de fiches techniques comprenant recettes et astuces de cuisine facile.

Les boîtes sont exclusivement constituées d’ingrédients locaux, bios et/ou équitables et sont proposées en collaboration avec des producteurs et traiteurs de la région. Chaque ingrédient est minutieusement choisi en fonction de la recette, de la saison, et de la disponibilité sur le marché local.

Pour le moment, "Chef in the Box" est proposé une fois par mois. Mais en fonction de la demande, les équipes de la Halle de Han espèrent passer à une box par semaine.

Meilleure activité écoresponsable

Qui sont "Les Ambassad’or"? Les testeurs de l’émission radio sur Vivacité s’affrontent sur un thème défini dans le but d’élire le/la meilleur.e dans chaque catégorie.

Ils ont décidé de tester des activités écoresponsables par région et d’en élire la meilleure grâce à vous! Tout cela pour vous encourager à une consommation durable et à des activités en famille proches de la nature.

La RTBF a rendu son verdict: "Et le gagnant est… Chef in the box (Halle de Han, Tintigny), entreprise dynamique et locale proposant des boîtes repas locales livrées à domicile!"

Plus d’infos sur: www.chefinthebox.be