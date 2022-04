AHerbeumont, Cap Sourire investira le home Bonne Espérance

Une résidence pour vingt-cinq personnes handicapées

Les responsables de Cap Sourire se donnent une bonne année pour voir aboutir leur projet d’accueil sur l’ancien site du home Bonne Espérance. Pourquoi un tel délai? Raison principale: des travaux d’aménagements à réaliser avant d’obtenir l’agréation définitive de l’AVIQ.

Après Chastres et Tournai, Laurent Camnitzer dépose donc "ses valises" en terre herbeumontoise pour ce projet Cap Sourire. "Notre volonté est d’accueillir des personnes adultes porteuses de handicap présentant différentes pathologies pour créer un véritable foyer de vie avec tout l’encadrement nécessaire tant au niveau médical que psychologique et matériel", précise-t-il.

Rudy Lamock s’est chargé de présenter le projet dans les moindres détails. Après les travaux de restauration et de mise aux normes du bâtiment, ce sont quelque vingt-cinq personnes porteuses de handicaps qui seront accueillies progressivement, encadrées par autant de membres du personnel. Avec une présence de 24 h sur 24 sur le site.

Au niveau de la structure du bâtiment, on retrouvera au premier étage, trois unités autonomes avec séparation des lieux d’hébergement et d’activités. On y découvrira également vingt-cinq chambres individuelles et trois salles de réunion.

Au niveau pédagogique, Rudy Lamock précise les principaux objectifs. " Nous veillerons à une individualisation des travaux éducatifs ainsi qu’une bonne collaboration entre les résidents en les accompagnant dans des projets de vie. Nous déclinerons cet accompagnement notamment par des activités avec des écoles ou autres associations extérieures lors de week-ends ou durant les vacances."

Une équipe pluridisciplinaire médicale sera mise en place pour l’encadrement des résidents sous la responsabilité d’un médecin coordinateur et en collaboration étroite avec les services Vivalia de La Clairière de Bertrix.

Les responsables de Cap Sourire se donnent un délai d’une année pour l’ouverture du centre. Ce délai passera par une mise en place par Acces and Go dans les trois mois. On prévoit un délai de six à neuf mois pour la réalisation des travaux de rénovation et de mise aux normes du bâtiment existant. Au bout de cette année, les responsables espèrent l’agrément de la part de l’AVIQ suivi par l’engagement du personnel afin d’accueillir les résidents suivant un phasage d’inscriptions.

Rudy Lamock apporte une dernière précision: " Nous devons attendre l’agrément avant de pouvoir lancer les appels à candidatures pour le personnel. Pour ce qui concerne les résidents, il sera établi une liste d’accueil et c’est l’AVIQ qui sera chargé du dispatching des résidents."