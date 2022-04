Comme pour beaucoup d’autres sociétés de musique de la région, ces 24 derniers mois ont été contraignants et difficiles. Quelques sorties pour accompagner des commémorations officielles (11 novembre) ou d’autres actions moins musicales comme les soirées couscous à emporter n’ont pas véritablement comblé les annulations des concerts de Noël ni encore du banquet de Sainte-Cécile, mais malgré cela, les musiciens n’ont pas chômé, sont restés motivés et se sont adaptés à toutes les nouvelles règles sanitaires.

Et depuis que les répétitions sont à nouveau permises, " ils ont enclenché la vitesse supérieure ", confie Sandrine François, la présidente. Pour rattraper le temps perdu, leur directeur musical Dominique Fonck a organisé des répétitions ainsi qu’un week-end de stage durant lequel les musiciens ont eu l’occasion de travailler les morceaux en profondeur afin de vous présenter un concert de qualité. Avant la participation aux fêtes de la musique programmées le 18 juin dans le parc Mathelin par la Commune de Messancy, le public aura l’occasion d’entendre en primeur des morceaux très variés comme les thèmes de Ben-Hur , du Roi Lion et de Dragons , un paso-doble, un swing et bien d’autres. Bref, de quoi plaire à tout le monde.

www.facebook.com/harmoniewolkrange