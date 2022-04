Le musée Athus et l’Acier, bientôt SDF, manifeste

Les bénévoles du musée ont manifesté leur désarroi. D’ici 2024, le musée et les collections se retrouveront à la rue . Le même sort attend le musée des Pompiers. Le bâtiment qui les héberge, prêté gracieusement par Idélux, sera rasé pour faire place nette dans le cadre de l’extension du Terminal Container.

«C’est usant»

L’ASBL Athus et l’Acier n’en veut pas à Idélux. " On peut remercier l’intercommunale de nous avoir hébergés gratuitement pendant 22 ans , souligne Anne-Marie Biren, présidente de l’ASBL. On peut comprendre que le bâtiment soit détruit pour étendre le TCA.Nous, on s’adresse à la Commune.Cela fait quand même cinq ans que la Commune sait que le bâtiment sera détruit. Notre grand espoir, c’était d’aller dans le bâtiment de la gare, mais on a reçu un niet catégorique. On a besoin d’être fixé sur notre sort. "

Un nouveau bâtiment dans le cadre du projet Floréal? L’ASBL n’y croit guère." Ce ne sera jamais prêt pour 2024, commente Anne-Marie Biren. Et si c’est pour nous promettre quelque chose, et nous dire dans quelques années, que finalement ce n’est pas possible… On a besoin d’y voir clair. On nous fait attendre de mois en mois, d’année en année. C’est usant. À la fin, on n’y croit plus. "

LIREPLUS| La sauvegarde des deux musées préoccupe les élus communaux

Des contacts pris à l’étranger

L’ASBL a pris des contacts de l’autre côté de la frontière, avec la communauté d’agglomération de Longwy et avec le centre national de la culture industrielle au Grand-Duché. Du côté français, un bâtiment provisoire pourrait être proposé. Côté grand-ducal, un intérêt a été manifesté pour les collections." Pour le reste, on attend encore des réponses. "

Les bénévoles du musée espèrent surtout que la Ville d’Aubange va dégager une solution.