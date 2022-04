Le grand vide dressing Ladies First, c'est ce samedi à Arlon

Les fashionistas ne s’y trompent pas. Chaque année, elles sont plus d’un millier à se précipiter à l’événement organisé par Véronique Job. Chez la patronne de Baby Vintage , le seconde main n’a guère plus de secret.

300 exposants

Au programme de ce Ladies First: environ 300 exposantes, de l’adolescente à la dame plus mûre. Pour tous les styles et toutes les tailles. Vêtements de marque, griffés ou de boutique, accessoires… Il y en aura pour tous les goûts. Moins pour les messieurs, il faut bien l’avouer. Seulement un ou deux exposants "hommes" seront présents. Il faut dire que le nom "Ladies First" n’attire pas non plus un public masculin.

PAF: 3 €. Parking gratuit.Bar et petite restauration sur place.