Le Grand-Duché exige des explications de la France sur des possibles fissures sur un réacteur de Cattenom

Après la parution d’un article sur le site de montelnews.com, mercredi, confirmant la présence de fissures sur le réacteur 3 de Cattenom, le gouvernement n’a pas tardé à réagir. La ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, et le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, ont écrit, ce jeudi, au directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire, Olivier Gupta, exigeant "au plus vite tous les détails et les résultats des analyses effectuées par EDF" .