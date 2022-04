À Hurtebise comme à Orval pour vivre le mystère pascal

L’accueil d’hôtes pour des retraites fait partie de l’ADN du monastère bénédictin d’Hurtebise (Saint-Hubert). Pour la fête de Pâques, une retraite spécifique est organisée pendant le Triduum pascal, soit du Jeudi Saint au dimanche de Pâques. "Il s’agit de quatre jours complets qui permettent de vivre pleinement ce mystère" , nous confie sœur Marie-Raphaël, chargée de l’accueil au monastère. Concrètement, cette retraite se décline en plusieurs grands moments, dont la participation aux différents offices. "La liturgie prime", insiste la religieuse, qui note également que des moments sont mis en place pour se plonger pleinement dans le sens de ces journées via des enseignements. Ainsi, à titre d’exemples, le Jeudi Saint on évoque l’Eucharistie et le lendemain, la mort sur la croix. Sœur Marie-Raphaël insiste également pleinement sur l’investissement de retraitant qui n’est pas spectateur mais qui prend pleinement part à ces journées.