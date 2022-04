"En peinture, en particulier Delvaux, Magritte et Chagall sont les maîtres qui guidaient , note Luc Templier, artiste, écrivain et ex-conservateur du FAM. La galerie d’Oskar G, le nom d’artiste de Necati, est devenue une référence dans la province, et même en Wallonie. Son travail se rapprochait de la musique. Ses œuvres étaient une symphonie de couleurs qui peuvent, à l’infini comme les notes pour le musicien s’associer, s’opposer, pour créer de nouvelles émotions."

Rôtisserie de la Famenne et Restaurant des arts

Necati Gurler, qui a étudié à l’école hôtelière de Libramont, c’était aussi l’art de la table à sa sauce aussi. À sa carte, on a successivement retrouvé la Rôtisserie de la Famenne, le Parvis à Durbuy et le Restaurant des arts à Marche.

Généreux et audacieux

Luc Templier, qui décrit notamment Necati Gurler comme un homme simple, généreux, courageux et audacieux, insiste par ailleurs: "Lorsqu’il a arrêté, il a vendu alors pour une bouchée de pain sa prestigieuse collection à la Ville de Marche. La Ville peut lui en être éternellement reconnaissante. En 2000, j’ai découvert avec stupéfaction les œuvres de Rémy Van Den Abeele, que j’ai exhumé de l’oubli quelques années plus tard, au FAM."

Comme les couleurs de Necati Gurler continueront à rayonner pour l’éternité, il continuera aussi à illuminer à tout jamais les cœurs de Marie, son épouse, de ses 3 filles, Fati, Lara et Isabelle, et de ses 7 petits-enfants, et bien d’autres personnes encore.

Ses funérailles auront lieu ce vendredi dans l’intimité familiale.