Marbehan : les "Nuits Éclectiques" sont de retour

Une programmation classique

Au niveau de l’affiche, les Eklektik Guys conservent la ligne qui a fait leur succès depuis déjà quinze ans. " J’ai même envie de dire que cette édition sera un classique" , glisse Patrick, le programmateur. Une programmation toujours très math rock, post-pock, indie voire noise et un peu d’électro pour finir la soirée comme c’était de tradition avant le Covid. "Pour cette édition, on est particulièrement content de faire revenir Jean Jean, mais également les Anglais de Snapped Ankles. Le dimanche, on s’attend à ce qu’As A New Revolt soit une véritable claque, ça devrait plaire à notre public d’habitués. Et nous sommes évidemment très heureux d’avoir pu attirer en Gaume les groupes Psychotic Monks et Madmadmad. "

Et comme ils en ont pris la bonne habitude, les Eklektik Guys confieront les clés de leur scène à des groupes de la région. " C’est une de nos priorités au moment de réfléchir à notre affiche , insiste d’ailleurs le programmateur. On veut pouvoir permettre à des groupes locaux de venir jouer chez nous. Ils seront cinq cette année encore: Zin Zin, Marcel, Former Self, Full-Blown Memories et évidemment Tom Franck qui fermera la scène le dimanche soir. "

S’il y a quelques années, les Eklektik Guys avaient évoqué l’idée d’arrêter leur festival, ils semblent désormais avoir retrouvé toute la motivation nécessaire. " L’équipe s’est un peu agrandie et rajeunie, ajoute Xavier Collet. Et la région est toujours assez pauvre en événement comme le nôtre, donc on est toujours bien là. Pour combien de temps? Personne ne le sait (rires)."

Nuits Éclectiques: 16 et 17 avril. Bois-des-Isles de Marbehan. Prix: samedi 13 euros, dimanche 18 euros. Pass deux jours: 20 euros.