Habay : il n'y aura pas de cortège, seulement un bal pour les enfants

Mais le comité ne reste pas inactif et organise une animation pour les enfants ce samedi 16 avril sous le chapiteau installé sur la place de la Liberté à Habay. Pendant quatre heures, de 15h à 19h, "Carnaval Grenadine", le spécialiste liégeois des bals pour enfants animera le chapiteau.Il s’agit d’une première présence en province de Luxembourg et, selon l’organisateur, parents et enfants n’auront pas le temps de s’ennuyer.

Embardes

Autre tradition maintenue, celle des embardes.Le départ sera donné à 17h30 de Habay-la-Vieille avec l’Harmonie l’Émulation avec des arrêts au Big Ben, au Foyer et à l’Enfant Terrible avant de rejoindre le chapiteau en point de chute final.

Il sera temps ensuite de préparer l’édition 2023 du carnaval et l’intronisation de Cédric Nadin qui patiente depuis bientôt trois ans.