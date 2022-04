Florenville : un élevage de la honte interpelle un promeneur

Ce qui a mis la puce à l’oreille de Steve, un agneau mort au milieu du terrain alors qu’il gambadait encore il y a deux jours. "Quand j’ai ouvert la porte du petit bâtiment en planches c’était tout simplement l’horreur. Quatre ou cinq lapins morts dans les cages, ceux qui vivaient encore pataugeant dans leurs excréments sans le moindre brin de paille ou de litière, les moutons coincés dans un enclos, les volailles enfermées dans le poulailler sans eau ni nourriture…" D’autant plus interpellant qu’à l’entrée du terrain sont entreposés des bidons d’eau et des bottes de pailles.

À l’abandon depuis plusieurs jours

Pour Steve, il est clair que la situation date de plusieurs jours: "Les animaux crevaient littéralement de faim au point que certaines des poules picoraient un morceau de frigolite et d’autres le cadavre d’un lapin. On leur a mis tout de suite de l’eau et donné une soixantaine d’œufs trouvés sur place qu’on a cassés dans les mangeoires."

Face à ce constat de maltraitance animale, Steve Sibret a aussitôt contacté la SPA et la zone de police de Gaume. Après avoir constaté, la police a mis en œuvre une procédure pour la prise en charge des animaux rescapés par le service duBien-être animalde la Région wallonne. Elle devait également rencontrer le propriétaire pour que celui-ci accepte d’abandonner volontairement ses animaux.