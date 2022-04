Dès ce jeudi soir et jusqu’à dimanche, les scouts de Bastogne seront mis à l’honneur, au Séminaire, à travers l’exposition "La saga des 100 ans des scouts de Bastogne". Les petits plats ont été mis dans les grands, à commencer par la réalisation d’un livre.

"Il s’agit d’un bouquin écrit et édité par nos soins, dont l’idée revient à Philippe Orban , explique Pierre-Étienne Staes, animateur d’unité à Bastogne. En 170 pages, il retrace l’historique des scouts et comment ceux-ci sont arrivés à Bastogne. Une ligne du temps y figure, avec les grands événements et des dates clés qui auront marqué ceux qui en ont fait partie. Il y aura des récits de camps scouts de l’époque, des anecdotes sur l’auto-stop ou encore la manière dont les jeunes devaient gagner de l’argent pour pouvoir organiser un camp.

C’est un ouvrage bien documenté dans lequel on retrouve différentes générations. De quoi garder une trace indélébile de ces 100 dernières années. C’est la première fois que l’on va aussi loin dans les recherches et qu’on met par écrit ce qui a été et ce qui est aujourd’hui." Ce livre sera vendu lors de l’exposition et est également en vente à la librairie Croisy au prix de 20 euros.

Une bière brassée pour l’occasion

Beaucoup d’objets seront présentés lors de l’exposition, comme des photos ou encore des uniformes d’antan. Mais l’aspect historique du scoutisme à Bastogne ne sera pas le seul à être abordé. L’idée est aussi de voir et de comprendre qui sont les scouts d’aujourd’hui et ce qu’ils font. "Il y aura un lien entre le passé et le présent , reprend Pierre-Étienne Staes. Nous voulons mettre en avant la réalité de maintenant."

À ce propos, les quatre sous-sections seront représentées, à savoir les baladins, les louveteaux, les éclaireurs et les pionniers. Les plus jeunes ne pourront pas goûter à la bière brassée tout spécialement pour l’occasion. "Il s’agit d’une Triple , explique encore l’animateur d’unité. C’est une brasserie de Liège qui l’a réalisée et nous l’avons renommée "Le Tchesseu". Nous avons commandé 1500 bouteilles. C’est une bière unique qui sera également vendue lors de l’exposition."

Elle sera également goûtée lors de la cérémonie officielle de samedi, durant laquelle les autorités communales tiendront leur discours. Samedi soir, un grand jeu réunira également 400 jeunes issus de différents mouvements de jeunesse, scouts, patros ou encore guides. Tous participeront à différentes épreuves à réaliser en équipes.