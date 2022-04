A la découverte de quatre fermes dans le cadre du projet "Bottes et Fourchettes"

Parce qu’il est important de consommer local, le GAL Nov’Ardenne lance le projet « Bottes et Fourchettes » durant les prochains mois. L’idée principale est de faire rencontrer les producteurs locaux et les consommateurs et de partir à la découverte du monde agricole. Dans ce but, diverses animations auront lieu chez quatre producteurs actifs sur le territoire de Nov’Ardenne (Libin, Libramont-Chevigny et Saint-Hubert). Ateliers cuisines, balades, découvertes des produits ou encore visites de fermes seront proposés. L’appellation « Bottes et Fourchettes » illustre donc ce lien entre la cuisine, l’agriculture et les promenades. Le projet se décline sous quatre rendez-vous bien distincts.