Willy Borsus veut aider la truite wallonne à se développer et à devenir la norme

L’endroit n’a pas été choisi au hasard puisque, en plus de pouvoir profiter d’un splendide cadre naturel, ses responsables assurent toute la filière, des alvins jusqu’aux produits transformés et un restaurant.Ce qui reste une exception dans un secteur qui ne compte que 40 producteurs de truites (fario, qui est indigène, et arc-en-ciel) en Wallonie, dont très peu assurent toute la filière et dont une majorité exerce en activité complémentaire. "Ici, c’est l’exemple-type de structure que nous aimerions voir se développer, confirme Willy Borsus. Actuellement, trop d’alvins et de truites sont importés."

Il faut dire que si la pêche wallonne se porte très bien, avec 68000 licenciés, la pisciculture a moins la pêche. Le secteur manque de producteurs et ceux présents sont vieillissants, avec une moyenne d’âge dépassant 50 ans, entre autres à cause des difficultés de se lancer (voir ci-dessous), "Et la Wallonie dénombre seulement neuf entreprises de transformations de poissons, il faut pouvoir mieux valoriser le produit", précise le ministre wallon.

Ce dernier veut donc redonner un coup de canne au secteur à travers une série de mesures. "Nous voulons faire connaître la truite wallonne et encourager à développer le secteur pour avoir une filière à 100% wallonne , assure-t-il. Pour cela, nous avons la nouvelle stratégie globale d’aquaculture, qui couvre la période 2021-2030, avec un budget de 8,95 millions€.L’Europe finance 5,5 millions€ et la Région wallonne 3,46 millions€. Pour répondre au mieux aux besoins, nous avons augmenté de 45% la part allouée aux aides individuelles."

Une écloserie en projet

Ces aides touchent au suivi scientifique, aux études et expertises, à la formation et au soutien aux investissements pour la production et/ou la protection, Il est également prévu des indemnités "pour les pertes ou surcoût ayant des causes exceptionnelles, comme c’est déjà le cas pour d’autres secteurs" . Autre projet annoncé par le ministre Borsus, la création d’une écloserie: "Un budget de 3 millions€ est prévu, avec l’idée de mettre en place une coopérative de producteurs d’alvins.La localisation n’est pas encore choisie, nous allons lancer un appel au secteur."

Les pisciculteurs et le ministre ont aussi souligné le travail effectué par l’Apaq-W depuis quelques années pour la valorisation des produits issus de la truite. Ainsi que les qualités de ce poisson wallon, "riche en Omega 3, avec une chair ferme, mi-gras donc bon pour la santé et élevé naturellement et de manière raisonnée". Joignant le geste à la parole, ils ont d’ailleurs dégusté un repas spécial à base de… truites évidemment, concocté par le chef du restaurant des Étangs de la Strange.

Quant au goût de vase, qui colle parfois un peu trop à la réputation populaire de la truite, Éric Boschman, présent en tant qu’ambassadeur de l’Apaq-W, a une réponse claire: "Si la truite est bien travaillée, il n’y a pas ce côté vaseux, puis c’est aussi une caractéristique de la truite de chez nous, elle a bien meilleur goût que celles d’autres pays" .Il ne vous reste plus qu’à déguster l’un des produits issus de la truite wallonne pour vous faire votre idée.On vous l’assure, plus d’un(e) risque bien de mordre à la ligne!