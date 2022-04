Virton : Ludivine Stasser et Gauthier champenois viennent de lancer l'épicerie champenoise à Saint-Mard

Des produits de saison

À l’intérieur, on y retrouve des produits en vrac, des fruits et légumes de saison, mais aussi des produits frais et quelques articles d’hygiène "zéro déchet". La volonté du couple, c’est avant tout de favoriser le circuit court. "Tous nos produits proviennent de la région, notre fournisseur le plus éloigné se situe à Fauvillers. Nous vendons nos propres œufs, mais plus tard, nous aimerions élargir notre gamme de produits confectionnés ou cultivés sur place" , ajoute Ludivine Stasser. Bien sûr, nous ne sommes pas dans une épicerie "classique". Il n’est donc pas rare de voir quelques rayons vides. "Nous fonctionnons selon les saisons et la disponibilité des produits. Nous sommes aussi à l’écoute des demandes particulières de nos clients, on s’adapte à eux" , assure la gérante de l’épicerie champenoise.

5000 euros récoltés grâce au crowdfunding

Le couple a rénové, durant plusieurs mois, un ancien abri pour voiture afin de le transformer en épicerie. Le commerce devait normalement ouvrir en octobre 2021, mais quelques imprévus ont reporté le démarrage officiel au 6 avril dernier. Le financement du projet a été possible grâce à l’apport d’une centaine de donateurs dans le cadre d’un crowdfunding. "Nous avons eu recours à la plateforme “MiiMOSA” qui soutient le financement participatif de projets dédiés à la transition agricole et alimentaire. Grâce à environ 110 personnes, que nous remercions chaleureusement, nous avons récolté plus de 5000 euros. Cela nous a permis de réaliser les travaux et d’acheter un peu de matériel" , reconnaît Ludivine Stasser. Les deux Saint-Mardois regorgent d’idées pour le futur. Ils pensent notamment planter quelques fraisiers où les clients pourront choisir et cueillir les fruits qu’ils souhaitent.

063 58 15 89