Il est reconnu coupable d’avoir constitué un faux profil sur les réseaux sociaux, avoir porté publiquement un faux nom, avoir harcelé gravement ses victimes et avoir utilisé abusivement le réseau de communications.

L’affaire démarre il y a deux ans, en avril 2020, lorsqu’une jeune femme porte plainte contre le prévenu pour harcèlement.

Elle explique aux policiers avoir été contactée sur l’application Tinder un an plus tôt par un certain Stéphane Rodriguez.Ce dernier prétend vivre à Florenville et être né en 1981.

Ils poursuivent pendant quelques semaines leurs échanges en ligne, mais trois mois plus tard, déplorant que son interlocuteur refuse de la rencontrer et s’obstine à poursuivre une relation virtuelle, la jeune femme décide de bloquer cet homme de son application.

L’intéressé ne désarme pas et commence à la harceler de plus en plus via Messenger (Facebook) et WhatsApp.

Ce n’est que plusieurs mois plus tard, en février 2020, que la victime a pris conscience que l’individu ne s’appelait pas Rodriguez, mais était en réalité David Mozet, un habitant de Muno.

Interrogé par la police, Mozet a nié fermement se faire passer pour ce M.Rodriguez.Or l’enquête établit sans la moindre ambiguïté qu’il s’agit du même personnage!

22900messages entre eux

"Le comportement de ce monsieur est très désagréable.En 2017 déjà, il a absusé d’une même victime par le même procédé en prenant un faux nom. Le prévenu fait preuve d’une grande mythomanie en prétextant que ce Stéphane Rodriguez est l’un de ses amis, mais qu’il voit peu. À un autre moment, il prétend que ce Rodriguez a utilisé son wifi, chez lui. Je réclame 1an de prison et 800€ d’amende" , avait requis le substitut du procureur du roi,Yannick Rosart.

Quant à l’avocat du prévenu, MeLoïc Richard, il réclame une peine de probation autonome, plus pertinente que la prison, et aussi plus adéquate qu’une peine de travail car le prévenu est porteur d’un handicap et se déplace avec des béquilles.

"Je ne suis pas d’accord non plus qu’on parle de harcèlement , plaide MeRichard. M.Rodriguez et la victime ont échangé entre eux 22899messages d’août 2019 à février 2020! "

Le juge Nazé a finalement suivi le réquisitoire du parquet en condamnant le prévenu de Muno.