Incendie d’une maison à Habay: des dégâts matériels uniquement

Les pompiers d’Etalle, Arlon, Virton, Neufchâteau, Bertrix et Paliseul ont été appelés vers 15h45, ce mercredi, pour l’incendie d’une habitation. Selon Serge Bodeux, le bourgmestre de Habay, présent sur place, les dégâts sont importants et se situent principalement à l’arrière de la maison. La toiture a été abîmée lors de l’intervention et l’eau a fortement endommagé l’habitation. Le toit doit être bâché par les services de secours.